Казахстан не стал отменять ветконтроль на кыргызско-казахском участке госграницы

Казахстан не стал отменять ветеринарный контроль на кыргызско-казахском участке госграницы. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, специалисты государств ЕАЭС провели инспекцию в Кыргызстане.

«Все страны, кроме Казахстана, и Евразийская экономическая комиссия констатировали, что рисков нет, и выступили за то, чтобы контроль был снят. Но казахские коллеги, опасаясь рисков, в очередной раз не поддержали этот вопрос. По мере устранения недостатков будем поднимать эту проблему», - сказал Олег Панкратов.