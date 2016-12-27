В Жогорку Кенеше новогоднее настроение: депутаты не явились на заседание комитета

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня не смог собрать кворум.

Его председатель Асель Кодуранова отметила, что заседание переносится на 2017 год. Кворума нет, так как многие депутаты задействованы в новогодних мероприятиях, отметила она.

В повестке 10 вопросов. Планировалось рассмотреть законопроекты о государственных символах, конфликте интересов, по вопросам избирательного законодательства, о выборах президента КР, а также поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

В разделе «Разное» значится вопрос посещения депутатами заседаний Жогорку Кенеша в ноябре.