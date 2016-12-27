Дональд Трамп назвал ООН клубом по интересам

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал бездействие ООН, подчеркнув, что организация не использует свой потенциал в полной мере.

«ООН обладает таким огромным потенциалом, но сейчас это просто «клуб по интересам» - посидеть, поговорить, хорошо провести время. Печально», - написал он в своем Twitter-аккаунте.