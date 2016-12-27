Дональд Трамп назвал ООН клубом по интересам

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Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал бездействие ООН, подчеркнув, что организация не использует свой потенциал в полной мере.
«ООН обладает таким огромным потенциалом, но сейчас это просто «клуб по интересам» - посидеть, поговорить, хорошо провести время. Печально», - написал он в своем Twitter-аккаунте.
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