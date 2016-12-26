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В парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикер

26/12/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикер. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в Жогорку Кенеше.

 

По их данным, место заместителя торага от коалиции, которое сейчас занимает Нурбек Алимбеков, может достаться Данияру Толонову.

 

Он приходится родственником нардепу двух предыдущих созывов (третьего и четвертого) Арапбаю Толонову. 

URL: http://_/vlast/42365/

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