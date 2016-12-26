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Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

26/12/16 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Избранный президент США Дональд Трамп в числе депутатов парламентов из разных стран мира пригласил на официальный завтрак в начале февраля в Вашингтон двух членов Жогорку Кенеша – Сайдуллу Нышанова («Ата Мекен») и Гулькан Молдобекову (СДПК). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.

 

Нардепы вылетят в США в конце января 2017 года. Все расходы, в том числе по перелету и проживанию, парламентарии покрывают за свой счет, из бюджета ни сома не выделяется.

 

Американский президент ежегодно устраивает официальный завтрак, на который приглашаются представители парламентов разных стран мира.

URL: http://_/vlast/42344/

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