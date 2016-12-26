Алмазбек Атамбаев примет участие в заседании ОДКБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетает сегодня в Санкт-Петербург (Россия), где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках организации, обеспечение ее текущей деятельности.

По данным российских СМИ, планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.