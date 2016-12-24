Алмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношениях

«Очень символично, что мы встречаемся в день, когда 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между нашими странами», - заявил сегодня в ходе рабочего визита в Самарканд президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Возможно, в какой-то период о нем забыли. Я рад, что президент Узбекистана – мой хороший товарищ, друг и брат, которого я знаю почти десять лет. Сегодня мы открываем новую страничку в юбилейный день. И этот договор будет уже не просто бумагой, которую подписали. С вашим приходом этот договор будет совершенно иным», - отметил глава КР.

«Ждем вас в Бишкеке», - добавил Алмазбек Атамбаев, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.