Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

В ходе рабочего визита в Самарканд глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поблагодарил народ Узбекистана за помощь во время июньских событий 2010 года.

«Конечно, у каждого лидера своя эпоха, и большая заслуга Ислама Абдуганиевича (Каримова – первого президента Узбекистана. – Прим. ИА «24.kg») в том, что он сделал стабильный и независимый Узбекистан, который избежал волнений. У нас было две революции. Надо ценить стабильность. И мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция президента Узбекистана помогла остановить провокационные столкновения», - сказал Алмазбек Атамбаев.

«И я помню, как в июне 2010-го мы с вами каждый день по нескольку раз разговаривали. Я вам очень благодарен за то, что вы нам тогда реально помогли», - добавил глава КР, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

«У каждого времени свой лидер. Вы - тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость окончен. Теперь большой упор нужно делать на экономику, развитие отношений, снимать какие-то ограничения, ненужные преграды, заборы», - отметил Алмазбек Атамбаев.

«У нас было общее государство - Кокандское ханство. Мы это прекрасно помним. Тогда не было никаких границ. Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ», - резюмировал президент КР.