Шавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили

«Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили», - заявил сегодня на встрече с президентом Кыргызстана глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Отметим, что Атамбаев находится с рабочим визитом в Самарканде. Здесь главы двух государств посетили совместное предприятие MAN Auto – Uzbekistan, где проходит выставка специальной и сельскохозяйственной техники.

«Мы сегодня о многом поговорили. У нас очень много общего. Я вам показал не все. Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент. Все нельзя же показывать», - шутя сказал Шавкат Мирзиеев.

«Совместными усилиями мы можем нарастить наши торгово-экономические отношения и товарооборот. То, что мы сделали за последние три месяца, дает хорошую основу, фундамент для продолжения наших отношений», - отметил глава РУз.