Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетит сегодня с официальным визитом в Узбекистан.

Глава КР проведет встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества. Алмазбек Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента РУз Ислама Каримова, который похоронен в Самарканде, и почтить его память.

Ранее заведующий отделом внешней политики президента Сапар Исаков сообщил, что президент Кыргызстана посетит Узбекистан в рамках двусторонних отношений впервые за 8 лет.