Президент Ирана провел переговоры с премьер-министром Кыргызстана

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
На переговорах президент Ирана и премьер-министр Кыргызстана обсудили перспективы экономического сотрудничества.
Хасан Роухани еще раз подтвердил готовность Ирана инвестировать в Кыргызстан. Планируются совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике и культуре.
Сегодня по итогам переговоров президенты Ирана и Кыргызстана подписали ряд меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества.