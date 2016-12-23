Президент Ирана провел переговоры с премьер-министром Кыргызстана

На переговорах президент Ирана и премьер-министр Кыргызстана обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Хасан Роухани еще раз подтвердил готовность Ирана инвестировать в Кыргызстан. Планируются совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике и культуре.

Сегодня по итогам переговоров президенты Ирана и Кыргызстана подписали ряд меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества.