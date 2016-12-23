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Айтмамат Назаров: Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей

23/12/16 11:29, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат парламента КР Айтмамат Назаров.

 

По его словам, сейчас в республике разрабатывают законопроект, предусматривающий выплату 50 тысяч сомов за рождение ребенка.

 

«Подобные законы есть в других странах, например в России. Надеемся, что Жогорку Кенеш его поддержит, потому что если документ примут, многие молодые семьи получат существенную поддержку. Иначе будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы родить там. А это влияет на демографию», - сказал член парламента.

 

Однако с мнением депутата не согласился его коллега Узарбек Жылкыбаев. Он считает, что проект не пройдет, так как нет источника финансирования.

 

«Нет надобности поднимать рождаемость такими законами. С демографией у нас все нормально, да и денег в бюджете нет. Сначала давайте добьемся, чтобы сделать бесплатными роды. Ведь в родильных домах при родах отдаем минимум $100», - сказал депутат.

URL: http://_/vlast/42229/

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