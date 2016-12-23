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Узарбек Жылкыбаев: Китайцы готовы построить лабораторию для горнорудной промышленности, но правительство затягивает вопрос

23/12/16 10:29, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Китайская компания готова построить современную лабораторию для горнорудной промышленности, но правительство по неизвестной причине затягивает подписание договора. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат ЖК Узарбек Жылкыбаев.

 

По его словам, имеющаяся лаборатория, где можно проводить анализ угля, руды и других минералов, построена в 60-е годы прошлого столетия, и результаты приходится ждать месяцами. «Современные лаборатории могут выдать результаты уже через несколько часов», - сказал депутат.

 

Как отметил Узарбек Жылкыбаев, иностранная компания на основе государственно-частного партнерства готова построить лабораторию за $30 миллионов. Она предлагает, что по договору будет владеть 70 процентами будущей лаборатории, остальные 30 отойдут в распоряжение правительства КР.

URL: http://_/vlast/42220/

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