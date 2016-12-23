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Узарбек Жылкыбаев: На 120 вопросов правительство дает три ответа

23/12/16 10:10, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Когда представителям правительства депутаты задают, скажем, 120 вопросов, то на все вопросы у них всего три ответа: хороший вопрос, примем во внимание, и мы вам ответим письменно. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат ЖК Узарбек Жылкыбаев.

 

Такое заявление он сделал на предложение журналистов заслушать правительство по реализации некачественного мяса на Ошском рынке в Бишкеке.

 

Как отметил член парламента, мэрия столицы распространила информацию о том, что они проверили рынок и не выявили нарушений в реализации мясных продуктов.

 

«Может, внутри рынка все хорошо, но журналисты писали про ситуацию вне рынка», - сказал депутат.

 

По его словам, в Бишкеке современный убойный цех построен по французской технологии, но туда почти никто не обращается.

 

«Обработанное там мясо можно экспортировать, и поэтому правительство должно помочь им», - сказал Узарбек Жылкыбаев.

URL: http://_/vlast/42218/

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