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Кыргызстан поддерживает желание Ирана вступить в ШОС

23/12/16 08:52, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главой Ирана Хасаном Роухани заявил, что присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества укрепит ее авторитет.

 

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что визит иранского коллеги в Кыргызстан проходит в духе взаимопонимания. Он добавил, что в следующем году Иран и Кыргызстан отметят 25-летний юбилей установления двусторонних отношений.

 

Хасан Роухани отметил, что сегодня принята стратегическая программа сотрудничества на 10 лет, параметры которой обсуждались в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Тегеран в 2015 году.

 

Президент КР подчеркнул, что есть все предпосылки для углубления и активизации отношений в экономическом плане, политических разногласий у стран нет, а позиции по многим международным вопросам схожи.

 

В заключение Хасан Роухани подтвердил готовность Ирана помочь Кыргызстану с возведением ГЭС.

URL: http://_/vlast/42214/

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