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КР не может освоить $500 миллионов Российско-Кыргызского фонда развития

23/12/16 07:54, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Для экономики Кыргызстана $500 миллионов – очень большая сумма. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

 

По его словам, во всех коммерческих банках находится $1,2 миллиарда. А в одном только фонде – 35 процентов этих средств.

 

«Экономика в короткий период не может поглотить эти деньги. У нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят», - сказал Эльдар Абакиров.

 

Он добавил, что в будущем правительство намерено обучать предпринимателей разрабатывать бизнес-проекты.

 

Назвать, куда будут потрачены имеющиеся в фонде деньги, чиновник не смог.

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