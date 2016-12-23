RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 08:18
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Президент Кыргызстана обсудит с главой Ирана вопросы региональной безопасности

23/12/16 07:24, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Бишкеке начались двусторонние переговоры глав Ирана и Кыргызстана - Хасана Роухани и Алмазбека Атамбаева.

 

Как отметил президент КР, они обсудят вопросы региональной безопасности и экономического развития.

 

Президент Ирана подчеркнул, что прошлогодний визит Алмазбека Атамбаева в Тегеран открыл новые горизонты для развития отношений.

 

Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом по приглашению Алмазбека Атамбаева.

URL: http://_/vlast/42197/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ