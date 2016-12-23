Президент Кыргызстана обсудит с главой Ирана вопросы региональной безопасности

В Бишкеке начались двусторонние переговоры глав Ирана и Кыргызстана - Хасана Роухани и Алмазбека Атамбаева.

Как отметил президент КР, они обсудят вопросы региональной безопасности и экономического развития.

Президент Ирана подчеркнул, что прошлогодний визит Алмазбека Атамбаева в Тегеран открыл новые горизонты для развития отношений.

Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом по приглашению Алмазбека Атамбаева.