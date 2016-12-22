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В ЖК вспомнили о «сером кардинале» энергетики Алексее Ширшове

22/12/16 12:33, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Рыскелди Момбеков считает, что в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования сидят те же коррупционеры, что и раньше. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

Он спросил у заместителя главы комитета Азамата Оморова, в каких отношениях он находится с главой ведомства Дуйшенбеком Зилалиевым. Чиновник ответил, что они давно работают вместе.

 

«Вы же являетесь одногруппниками?» - спросил депутат.

 

Получив утвердительный ответ, Момбеков заявил: «Все понятно, вы работаете заместителем по предложению Зилалиева. Только Ширшова в вашей компании не хватает. Пока не создадим Министерство энергетики, беспорядок так и продолжится».

 

Алексей Ширшов был ближайшим компаньоном сына второго свергнутого президента КР – Максима Бакиева. Он, будучи «серым кардиналом», фактически управлял энергоотраслью во времена Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. После 7 апреля 2010 года сбежал и живет на Украине.

 

 

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