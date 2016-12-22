В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник

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Депутат Жыргалбек Турускулов предложил не мучить энергетиков в честь их профессионального праздника. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша, куда энергетиков пригласили из-за аварии на Токтогульской ГЭС.
В Кыргызстане 22 декабря отмечают День энергетика. Несмотря на праздник, все руководители энергокомпаний заняты ремонтом кабельной линии, вышедшей из строя в ночь на 16 декабря.
Кроме этого, они вынуждены объяснять депутатам, что произошло на ГЭС.
Жыргалбек Турускулов призвал коллег не мучить энергетиков вопросами.
«Ситуация и так не очень хороша, но они работают над устранением аварии», - отметил он
Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. Сейчас второй гидроагрегат остановлен.