Весной 2017 года на Токтогульской ГЭС начнется полная замена кабеля

ОАО «Электрические станции» договорилось с корейской компанией о поставках кабеля для Токтогульской ГЭС. Но кабель еще не изготовили. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, на реабилитацию Токтогульской ГЭС получен кредит размером $350 миллионов. В эту сумму заложена замена кабеля, который уже второй год подряд выходит из строя. Работа будет производиться в несколько этапов.

«Мы договорились с корейской компанией об изготовлении кабеля. Но оборудование специфическое, на его изготовление потребовалось 9 месяцев. Весной начнутся работы по его замене», - заверил Айбек Калиев.

Авария на ГЭС произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря в 2015 году. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.