Из-за аварии на Токтогульской ГЭС Кыргызстан не планирует импортировать электроэнергию

В связи с произошедшей на Токтогульской ГЭС аварией на заседание парламента для отчета и пояснений пригласили энергетиков.

Депутат Искендер Кадыркулов поинтересовался у энергетиков, чем они перекрыли нехватку мощности в 300 мегаватт.

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал, что разработан режим работы энергосистемы.

Если потребуется, увеличат мощность ТЭЦ Бишкека. «Мы ожидаем, что в связи с похолоданием потребление увеличится до 59 миллионов киловатт-часов. С одним неработающим агрегатом есть возможность справиться своими силами. Вопрос импорта пока не рассматривается», - отметил он.

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.