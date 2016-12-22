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Глава Энергохолдинга рассказал, из-за чего остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС

22/12/16 11:26, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев назвал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС. Депутаты пригласили энергетиков на заседание.

 

По его словам, 15 декабря в 20.05 аварийно отключились 1-й и 2-й агрегаты. В 20.20 произведен осмотр распределительного устройства. В 00.40 отключили гидроагрегаты и трансформаторы №№ 1 и 2. Произведен полный осмотр воздушной перемычки. Видимых повреждений не обнаружено. Повышение температуры обнаружено на муфте.

 

«Слито 9 тонн масла. 21 декабря начался монтаж кольцевой муфты. Авария произошла из-за износа, так как кабельная линия в 1 тысячу 190 метров проложена в декабре 1974 года. Следует заменить 28 метров кабеля. Оборудование такого типа эксплуатируется 25 лет. Токтогульской ГЭС 40 лет. Никаких ограничений вводить мы не планируем», - сказал Айбек Калиев.

 

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.

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