Депутаты намерены найти пострадавших от зараженной муки

Депутат Таабалды Тиллаев предложил провести проверку, есть ли те, кто отравился зараженной мукой. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В ЖК заслушали информацию о продаже зараженной муки и ответственности чиновников Фонда госматрезервов. Однако никого из руководителей ведомства на заседание не пригласили. Разъяснить ситуацию никто не смог, кроме самого Жыргалбека Турускулова, который поднял вопрос.

Его коллега Таабалды Тиллаев напомнил, что в России около 60 человек отравились настойкой боярышника.

«Такие случаи нельзя игнорировать. Мы тоже должны проверить, кто пострадал от зараженной муки», - сказал он.

Следует отметить, муку с вредителями продавали как на рынках, так и поставляли в учреждения ГСИН, лицеи, дома престарелых.