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Депутат вновь привел доказательства зараженной муки (обновлено)

22/12/16 09:18, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов сегодня показал заключение лаборатории, в котором сказано, что в представленных Фондом госматрезервов образцах муки обнаружены живые вредители, их фрагменты и продукты жизнедеятельности.

 

На заседании Жогорку Кенеша продемонстрировано видео, где комиссия вновь выявила нарушения.

 

По словам депутата, центральный склад, куда привезли муку из Кара-Балты, не имеет необходимых условий для ее хранения. 600 тонн муки пришли в негодность. Продукт заражен картофельной палочкой и подлежит утилизации.

 

Ранее в ЖК уже поднимали этот вопрос, выявив факт продажи чиновниками зараженного продукта.

 

Несмотря на скандал, Фонд госматрезервов вновь начал продавать муку, в которой обнаружили вредителей.

 

Жыргылбек Турускулов сегодня рассказал, что согласно документам, 4 тысячи тонн муки уже поступило на склад.

Многие тюрьмы, дома престарелых, лицеи обеспечены этой мукой. Часть продана на базаре. На мешках не было бирок. «При свидетелях взята мука и направлена на исследование. В ней обнаружены вредители», - сказал Жыргалбек Турускулов.

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