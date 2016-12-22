Депутат вновь привел доказательства зараженной муки (обновлено)

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Депутат парламента Жыргалбек Турускулов сегодня показал заключение лаборатории, в котором сказано, что в представленных Фондом госматрезервов образцах муки обнаружены живые вредители, их фрагменты и продукты жизнедеятельности.
На заседании Жогорку Кенеша продемонстрировано видео, где комиссия вновь выявила нарушения.
По словам депутата, центральный склад, куда привезли муку из Кара-Балты, не имеет необходимых условий для ее хранения. 600 тонн муки пришли в негодность. Продукт заражен картофельной палочкой и подлежит утилизации.
Ранее в ЖК уже поднимали этот вопрос, выявив факт продажи чиновниками зараженного продукта.
Несмотря на скандал, Фонд госматрезервов вновь начал продавать муку, в которой обнаружили вредителей.
Жыргылбек Турускулов сегодня рассказал, что согласно документам, 4 тысячи тонн муки уже поступило на склад.
Многие тюрьмы, дома престарелых, лицеи обеспечены этой мукой. Часть продана на базаре. На мешках не было бирок. «При свидетелях взята мука и направлена на исследование. В ней обнаружены вредители», - сказал Жыргалбек Турускулов.