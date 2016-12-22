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Депутаты настаивают: комиссия по этике должна рассмотреть поведение главы ФУГИ

22/12/16 09:03, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании заявили, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом не должен препираться с главой комитета по экономической и фискальной политике.

 

Вице-спикер Алтынай Омурбекова по предложению депутатов поручила правительственной комиссии по этике рассмотреть поведение Мэлиса Мамбетжанова.

 

Между чиновником и главой парламентского комитета Нурланом Макеевым возник конфликт после того, как в ЖК Мамбетжанова обвинили в том, что он все время болеет.

 

В ответ глава ФУГИ посоветовал главе комитета заняться работой, а не словоблудием.

 

Более того, Мэлис Мамбетжанов еще 17 декабря написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако премьер-министр его до сих пор не подписал.

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