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Депутаты предлагают ужесточить наказание за умыкание невест

22/12/16 08:43, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели проект Уголовного кодекса КР.

 

Айнуру Алтыбаева отметила, что изначально в проекте было упущение – за кражу невест предусматривался штраф.

 

Однако, по ее словам, это недопустимо. Инициаторы учли ее поправку и ужесточили наказание. Теперь кража невест предусматривает наказание в виде лишения свободы со штрафом.

 

Если депутаты проголосуют «за», Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения» вступят в силу с 1 января 2019 года.

URL: http://_/vlast/42130/

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