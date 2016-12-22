Депутаты предлагают ужесточить наказание за умыкание невест

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Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели проект Уголовного кодекса КР.
Айнуру Алтыбаева отметила, что изначально в проекте было упущение – за кражу невест предусматривался штраф.
Однако, по ее словам, это недопустимо. Инициаторы учли ее поправку и ужесточили наказание. Теперь кража невест предусматривает наказание в виде лишения свободы со штрафом.
Если депутаты проголосуют «за», Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения» вступят в силу с 1 января 2019 года.