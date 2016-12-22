Тарифы на электроэнергию для некоммерческих объектов, помогающих государству, должны быть социальными

Сотни некоммерческих объектов платят за электроэнергию по повышенному тарифу. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Наталья Никитенко («Ата Мекен»).

По ее словам, обнародована только история детского дома «Мээрим булагы», которому в три раза повысили тариф. Он находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

«Таких организаций много: дома престарелых, реабилитационные центры, детские дома. Нет четкого планирования со стороны правительства. Нужно поощрять организации, которые помогают уязвимым слоям населения. Тем не менее, им никаких льгот не предоставляется», - сказала Наталья Никитенко.

Депутат предложила провести проверку всех некоммерческих организаций, которые помогают государству, по какому тарифу они оплачивают счета. После чего тариф нужно перевести на социальный.