Депутат лоббирует интересы рынка автозапчастей в Оше

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) рассказала на заседании Жогорку Кенеша о проблемах на рынке автозапчастей в Оше.

По ее словам, на протяжении нескольких лет на рынке творится беспредел.

«Пару чиновников открыли новый рынок на месте бывшей фабрики и требуют от предпринимателей туда переехать. Новые места предлагают выкупить за $10 тысяч. Торговцев мучают проверками. Они не хотят переезжать с наработанной точки», - сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что из-за этих проблем бюджет Оша уже потерял 10 миллионов сомов.

Сама депутат ранее владела рынком «Кудайберген» в Бишкеке. В настоящее время он зарегистрирован на сестру депутата - Сурабалдиеву Аиду Жыргалбековну.