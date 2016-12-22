Воспитанники детдомов оказываются в лапах группировок и сутенеров

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина предложила создать центр реабилитации воспитанников детских домов.
По ее словам, многие дети не могут войти в общество из-за отсутствия жилья, образования.
«Государство не может обеспечить их жильем. В результате они оказываются в лапах группировок, сутенеров. Мы не продумали, как им помочь», - сказала Ирина Карамушкина.
Она попросила правительство найти помещение для создания молодежного центра для реабилитации выпускников детских домов. Они могут там проживать в течение года, получить какое-то образование и, возможно, позже обзавестись жильем.