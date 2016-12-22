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Воспитанники детдомов оказываются в лапах группировок и сутенеров

22/12/16 07:00, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина предложила создать центр реабилитации воспитанников детских домов.

 

По ее словам, многие дети не могут войти в общество из-за отсутствия жилья, образования.

 

«Государство не может обеспечить их жильем. В результате они оказываются в лапах группировок, сутенеров. Мы не продумали, как им помочь», - сказала Ирина Карамушкина.

 

Она попросила правительство найти помещение для создания молодежного центра для реабилитации выпускников детских домов. Они могут там проживать в течение года, получить какое-то образование и, возможно, позже обзавестись жильем.

URL: http://_/vlast/42114/

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