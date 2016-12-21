Алмазбек Атамбаев о «Мерседесе», индийской спячке и даче бога

«Многие думают, нужно подождать и не верят в Кыргызстан. А те, кто сегодня ко мне приходят, миллиардеры, говорят: жалеем, что не поверили вам три года назад, четыре года… Деньги лучше всего делать в эпоху перемен», - заявил сегодня на бизнес-форуме в Индии президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Я начал свой бизнес в 1989 году, когда никто не верил в частный бизнес. Я был самым богатым человеком и ездил на последней марке «Мерседеса», а наш президент ездил на шведской «Вольво». И пусть у меня отобрали большую часть бизнеса, то, что осталось, и то слава богу… Осталась голова, осталось упрямство», - добавил глава Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев попросил не обижаться, но, на его взгляд, индийский бизнес «не проснулся». Он привел пример, что 25 лет в Кыргызстане продает индийский чай не компания из этой страны, а гражданин Турции, сделавший на этом миллионы.

«Я помню его еще с 1993 года, когда он передвигался на «Москвиче», у него не было денег. Сейчас он в Турции уважаемый человек. Выходит, бизнес в Индии спит. Пора проснуться, вам нужно работать так, как работают индийские предприниматели в Бангалоре, в Силиконовой долине, потому что именно Кыргызстан - ключ в Центральную Азию», - заявил президент КР.

Напоследок Алмазбек Атамбаев рассказал индийским бизнесменам притчу: «Говорят, когда Бог раздавал землю, кыргыз проспал (а это мы умеем). Пришел к Богу, а ему говорят, что все земли розданы. И кыргыз заплакал (и это мы умеем), и Бог ему сказал: ладно, я держал землю для своей дачи, но я отдаю ее тебе. Так что Кыргызстан - дача Бога!»

Напомним, 18 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках глава Кыргызстана встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.