RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Бишкек получит новые троллейбусы

21/12/16 12:56, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты парламента в третьем чтении поддержали получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на новые троллейбусы.

 

Отметим, что по проекту Бишкек получит 8 миллионов 424 тысячи евро. На эти деньги планируется закупить 50 новых троллейбусов. Все они сразу же выйдут на линию, чтобы снизить интервал движения и запустить новые маршруты.

 

Отметим также, что благодаря проекту мэрия планирует со второй половины 2017 года сокращать число маршруток.  

URL: http://_/vlast/42073/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ