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В Кыргызстане на разработку Налогового кодекса потратили более 400 тысяч сомов

21/12/16 09:46, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Необходимость в новом Налоговом кодексе Кыргызстана возникла для адаптации документа к нормам Евразийского экономического союза. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила эксперт Айжан Сатыбекова.

 

По ее словам, Министерство экономики объявило тендер на закупку услуг по разработке документа, а из бюджета на это выделили более 400 тысяч сомов. Изначально кодекс планировалось адаптировать под нормы ЕАЭС, но в результате изменили половину текста.

 

«На сайте правительства нет сравнительной таблицы. Какие нормы поменялись, какие введены новые статьи? Это следует показать. Разработчики занимались адаптацией кодекса, но полезли дальше», - сказала Айжан Сатыбекова.

URL: http://_/vlast/42052/

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