В Кыргызстане на разработку Налогового кодекса потратили более 400 тысяч сомов

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Необходимость в новом Налоговом кодексе Кыргызстана возникла для адаптации документа к нормам Евразийского экономического союза. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила эксперт Айжан Сатыбекова.
По ее словам, Министерство экономики объявило тендер на закупку услуг по разработке документа, а из бюджета на это выделили более 400 тысяч сомов. Изначально кодекс планировалось адаптировать под нормы ЕАЭС, но в результате изменили половину текста.
«На сайте правительства нет сравнительной таблицы. Какие нормы поменялись, какие введены новые статьи? Это следует показать. Разработчики занимались адаптацией кодекса, но полезли дальше», - сказала Айжан Сатыбекова.