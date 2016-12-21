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ДДК не исключает выдвижения Омурбека Текебаева на пост президента страны

21/12/16 07:52, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Демократическое движение Кыргызстана (ДДК) не исключает выдвижения Омурбека Текебаева на пост президента страны. Об этом ИА «24.kg» сегодня сообщил глава объединения Турсунбек Акун.

  

Экс-омбудсмен отметил, это его личное предположение, а решение примет съезд ДДК.

 

«Имя претендента на главный пост назовут члены ДДК на нашем съезде. Я сам пока не знаю, кто будет нашим кандидатом. Вполне вероятно, что Омурбек Текебаев, а может, кто-то из представителей ДДК», - отметил Турсунбек Акун.

 

Он добавил, что официально гонка не началась, но сейчас уже нужно определяться с кандидатом и ДДК намерено участвовать в президентской кампании.

 

ДДК – старейшая политическая организация в КР. В этом году она отметила свое 25-летие. Последние годы движение практически не функционировало, но в 2016-м активизировалось.

 

URL: http://_/vlast/42032/

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