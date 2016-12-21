Зря надеялись. В Бишкеке мэрия сможет убрать всего 30-60 маршруток из 2,8 тысячи

Столичный муниципалитет за счет закупки новых троллейбусов планирует сокращать число маршруток на дорогах столицы. Об этом сегодня на заседании парламента заявил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

Депутаты рассматривали проект закона о ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкека».

Проект начал работать в 2012 году. В его рамках куплено и выпущено на линию 79 новых троллейбусов, приобретено 5 единиц вспомогательной техники.

Для реабилитации троллейбусных сетей приобретены контактный провод, силовой кабель, оборудование для тяговых подстанций и другие необходимые материалы.

При этом существующие троллейбусные сети Бишкека на сегодня в полном объеме не используются из-за недостаточного количества подвижного состава. Поэтому проект решено продлить. ЕБРР выделяет кредит для закупки еще 50 новых троллейбусов.

«На сегодня троллейбусное управление работает стабильно. Текущие долги за электроэнергию составляют лишь 500 тысяч сомов. Ежедневно на линию выходят 105-108 троллейбусов. За 11 месяцев мы перевезли порядка 18 миллионов пассажиров. За счет закупки новых троллейбусов мы планируем создать оптимальные условия для пассажиров, то есть сократить интервалы движения. Также планировали дополнительно открыть 2-3 новых направления», - рассказал Геннадий Милицкий.

Он отметил, что за счет закупки новых автобусов и троллейбусов планируется постепенно сокращать число маршруток, курсирующих по городу.

На 2017 год мэрия планирует купить также новые автобусы и замещать ими маршрутки со второй половины года. В то же время полностью отказаться от маршруток в городе в ближайшее время не получится.

«Чтобы ощутить эффект, нужно закупить порядка 600 автобусов и 70-80 троллейбусов. Если мы уберем 30-60 маршруток из 2,8 тысячи, то это будет несущественно. Однако работу по замещению маршруток мы будем постепенно вести. За счет проекта ЕБРР мы будем выпускать на линию порядка 150 единиц троллейбусов», - отметил вице-мэр Бишкека.