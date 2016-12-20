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Глава ФУГИ пожелал депутату Жогорку Кенеша заняться работой, а не словоблудием

20/12/16 16:25, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Мэлис Мамбетжанов пожелал депутату Жогорку Кенеша Нурланбеку Макееву заняться решением социально-экономических задач, а не словоблудием. Заявление распространила пресс-служба ФУГИ.

 

Ранее ИА «24.kg» сообщило, что депутаты парламента возмутились неоднократным отсутствием главы фонда на заседаниях комитета по экономической и фискальной политике.

 

В частности, его председатель Нурланбек Макеев заявил: «Он каждый раз болеет. На прошлое заседание вместо него девушка приходила. Если он на комитете постоянно будет болеть, то нам придется довести это до премьер-министра. Он каждый раз по вторникам болеет?»

 

По данным пресс-службы ФУГИ, глава фонда Мэлис Мамбетжанов по состоянию на 20 декабря 2016 года действительно находится на больничном в связи с острым вирусным заболеванием (грипп).

 

«По всей видимости, все нападки председателя комитета ЖК исходят из личных обид и претензий касательно специфики работы фонда. Я сожалею, но все же верю и надеюсь, что председатель такого серьезного комитета парламента все-таки приступит к решению серьезных задач социально-экономического развития страны, а не продолжит заниматься словоблудием», - говорится в послании главы ФУГИ.

 

 

«Думаю, это недопустимо с точки зрения этики и культуры процесса выработки и принятия решений, что приводит к вымыванию интеллектуалов-госслужащих благодаря действиям и бездействиям таких представителей народа в парламенте. Я и ранее призывал и призываю сейчас господина Нурланбека Макеева к культуре общения с окружающими людьми», - приводит слова главы ФУГИ его пресс-служба. 

 

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