Кыргызско-Индийский биомедицинский исследовательский центр завершил второй этап работы

Кыргызстан и Индия отметили успешное завершение второго этапа работы лаборатории на перевале Суек и испытаний в ноябре и декабре 2016 года. Об этом говорится в совместном заявлении стран о партнерстве, солидарности и развитии многопланового сотрудничества.

Официальный Дели высоко оценил поддержку Бишкека, оказываемую Кыргызско-Индийскому горному биомедицинскому исследовательскому центру. Обе страны договорились продолжить научную деятельность и расширить сферу исследований.

«Президент Алмазбек Атамбаев высоко оценил содействие индийской стороны в создании телемедицинской сети в Кыргызстане и ее расширении на регионы страны. Стороны выразили удовлетворение взаимодействием в сфере здравоохранения, отметили тесные связи между частными госпиталями, включая регулярные визиты врачей из частных госпиталей Индии в Кыргызстан», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Кыргызстан остается популярным направлением для получающих медицинское образование индийских студентов.

Совместное заявление принято по итогам переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.