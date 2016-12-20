Совместные с Индией антитеррористические учения пройдут в Кыргызстане

«Военные учения по борьбе с терроризмом являются ежегодным событием. Следующее мероприятие состоится в Кыргызстане в первом квартале 2017-го», - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.

Он добавил, что стороны рассмотрели совместное сотрудничество в области обороны. «Кыргызско-индийский центр является примером успешного и плодотворного сотрудничества между двумя странами, который надо развивать дальше. Также ведутся работы по созданию совместного учебного центра», - сказал Нарендра Моди.

Глава кабмина Индии сообщил, что обе стороны согласились с необходимостью более тесно сотрудничать и в сфере экономики.

«Мы будем работать на укрепление двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, поощрять более тесные связи как отдельных людей двух стран, так и представителей промышленности и деловых кругов Индии и Кыргызстана. Мы намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, горного дела и энергетики», - добавил Нарендра Моди.