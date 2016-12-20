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Нарендра Моди: Алмазбек Атамбаев заложил в Кыргызстане крепкий фундамент демократии

20/12/16 13:43, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Это большая заслуга Алмазбека Атамбаева, заложившего в Кыргызстане крепкий фундамент демократии», - заявил сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом Кыргызстана.

 

«Мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью нашей молодежи от пагубного влияния радикализма и терроризма, и согласны работать вместе в борьбе за общее благое дело», - сказал Нарендра Моди.

 

Глава кабмина Индии считает Кыргызстан ценным партнером по стабилизации Центральной Азии, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет платформу, чтобы работать в данном направлении.

 

Напомним, глава Кыргызстана Алмазбека Атамбаева находится в Индии с государственным визитом.

URL: http://_/vlast/41988/

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