Индия подарила Кыргызстану аппарат лучевой терапии «Бабатрон»

«Мы благодарны индийской стороне, подарившей аппарат лучевой терапии «Бабатрон» для лечения онкологических заболеваний», - поблагодарил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в Хайдерабадском дворце премьер-министра Индии Нарендру Моди.

По словам главы КР, народ Кыргызстана ценит это и желает Индии спокойствия, мира и процветания.

Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.