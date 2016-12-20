Индия подарила Кыргызстану аппарат лучевой терапии «Бабатрон»

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«Мы благодарны индийской стороне, подарившей аппарат лучевой терапии «Бабатрон» для лечения онкологических заболеваний», - поблагодарил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в Хайдерабадском дворце премьер-министра Индии Нарендру Моди.
По словам главы КР, народ Кыргызстана ценит это и желает Индии спокойствия, мира и процветания.
Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.