RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:41
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Индия подарила Кыргызстану аппарат лучевой терапии «Бабатрон»

20/12/16 13:09, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Мы благодарны индийской стороне, подарившей аппарат лучевой терапии «Бабатрон» для лечения онкологических заболеваний», - поблагодарил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в Хайдерабадском дворце премьер-министра Индии Нарендру Моди.

 

По словам главы КР, народ Кыргызстана ценит это и желает Индии спокойствия, мира и процветания.

 

Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.

URL: http://_/vlast/41983/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ