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Алмазбек Атамбаев восхитился индийскими IT-технологиями и вспомнил фильмы о любви

20/12/16 13:01, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Кыргызстану нужно многому учиться у Индии, например, в сфере IT-технологий. Все айтишники мира знают город Бангалор – IT-столицу Индии и город контрастов», - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в ходе встречи с премьер–министром РИ Нарендрой Моди.

 

Глава КР напомнил, что два народа связывает многовековая история. «Это не совпадение, что у кыргызского народа есть герой Манас, и такой же герой в Индии носит имя МАнас(ударение на первую А)», - сказал Алмазбек Атамбаев.

 

Глава Кыргызстана отметил, что его поколение помнит, как в кинотеатрах смотрели только фильмы про коммунистическую партию и индийские фильмы о любви.

 

По словам президента КР, он до сих пор помнит песни о любви Раджа Капура.

 

Напомним, глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится с государственным визитом в Республике Индия.

URL: http://_/vlast/41981/

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