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Кыргызстан воздержался при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом

20/12/16 12:49, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой Россию признали государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями. Кыргызстан вновь при голосовании воздержался, сообщило в своем Twitter-аккаунте Постоянное представительство Украины в ООН.

 

Как отмечается, резолюцию поддержали 70 стран. Еще 26 проголосовали «против»: Россия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Китай, Индия, Иран и другие. А 77 стран воздержались, в том числе Кыргызстан и Таджикистан.

 

 

В начале ноября Украина представила в ООН проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму. Соавторами документа выступили 38 стран, включая США, Великобританию и Францию.

 

В резолюции осуждается ущемление прав человека в Крыму, в том числе крымских татар и украинцев. Документ призывает Россию «незамедлительно отменить» решение о признании меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией.

 

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Ранее представитель России при ООН заявил, что документ является «необъективным и предвзятым».

 

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума. Украина и международное сообщество не признают итогов голосования. США и Евросоюз из-за воссоединения Крыма с РФ ввели санкции в отношении ряда российских компаний и чиновников.

URL: http://_/vlast/41978/

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