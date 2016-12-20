Кыргызстан воздержался при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой Россию признали государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями. Кыргызстан вновь при голосовании воздержался, сообщило в своем Twitter-аккаунте Постоянное представительство Украины в ООН.

Как отмечается, резолюцию поддержали 70 стран. Еще 26 проголосовали «против»: Россия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Китай, Индия, Иран и другие. А 77 стран воздержались, в том числе Кыргызстан и Таджикистан.

Хто і як голосував за українську резолюцію щодо #Крим'у / Who and how voted on #Ukraine-sponsored draft resolution concerning #Crimea. pic.twitter.com/9MGj9i7gX0 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 20 декабря 2016 г.

В начале ноября Украина представила в ООН проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму. Соавторами документа выступили 38 стран, включая США, Великобританию и Францию.

В резолюции осуждается ущемление прав человека в Крыму, в том числе крымских татар и украинцев. Документ призывает Россию «незамедлительно отменить» решение о признании меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией.

Ранее представитель России при ООН заявил, что документ является «необъективным и предвзятым».

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума. Украина и международное сообщество не признают итогов голосования. США и Евросоюз из-за воссоединения Крыма с РФ ввели санкции в отношении ряда российских компаний и чиновников.