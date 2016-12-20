Алмазбек Атамбаев намерен создать кыргызско-индийский фонд развития

«Я поручил рассмотреть создание кыргызско-индийского фонда, как и кыргызско-российского, для поддержки предпринимателей из Индии», - сказал сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи с премьер–министром Индии Нарендрой Моди.

По словам главы Кыргызстана, обе страны придерживаются таких ценностей, как права человека, демократия и верховенство закона.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что сегодня необходимо, чтобы отношения двух стран активизировались и в экономической области.

«Завтра на бизнес-форуме мы вместе переговорим с предпринимателями на данную тему. Необходимо кардинально увеличивать товарооборот между двумя государствами, но для этого нужно решать логистические вопросы», - добавил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится с государственным визитом в Республике Индия.