Президент Алмазбек Атамбаев поздравил чекистов с профессиональным праздником

Президент КР Алмазбек Атамбаев поздравил работников органов национальной безопасности с профессиональным днем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отмечает, что в современных условиях наиболее актуальными в глобальном масштабе проблемами остаются противодействие международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, наркотрафику и коррупции и на этом фоне возникают новые вызовы и угрозы для мирного и независимого существования нашей страны.

Для выполнения этой ответственной и важной миссии необходимы подлинный патриотизм, решительность, профессионализм, мужество и преданность своему народу и Родине, говорится в поздравлении.

Как отмечается, в этом году спецслужбы сумели провести ряд успешных мероприятий, направленных на защиту суверенитета и конституционного строя страны, а также нейтрализовать деятельность подпольных террористических и экстремистских группировок, вынашивающих намерения по совершению террористических актов в отношении мирных граждан не только нашей страны, но и других государств.

Нас всех объединяет одна цель – построить независимое, сильное и процветающее государство, в котором каждый гражданин будет свободным, равным и защищенным, говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал от имени народа и от себя лично крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия, а Кыргызстану – мира, спокойствия и развития.