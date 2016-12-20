Алмазбек Атамбаев и лепестки роз у мемориала Махатмы Ганди

В рамках государственного визита в Индию Алмазбек Атамбаев сегодня принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу Махатмы Ганди. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Возложив венок, Алмазбек Атамбаев рассыпал лепестки цветов на мраморную плиту мемориала и оставил запись в книге почетных гостей.