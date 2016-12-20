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«Ата Мекен»: Создание Антикоррупционной службы в составе ГКНБ является незаконным

20/12/16 09:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Во фракции «Ата Мекен» считают, что Антикоррупционная служба ГКНБ (с возможностью президента лично назначать директора ведомства) образована в нарушение Конституции.  

 

Депутаты фракции обращают внимание на то, что президент страны имеет право лишь «назначать и освобождать от должности членов правительства - руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей».

 

А предложение об изменении структуры и состава правительства инициируется только премьер-министром и утверждается постановлением Жогорку Кенеша.

 

В «Ата Мекене» сообщили, что в соответствии с законом единственным органом в составе Государственного комитета национальной безопасности является Антитеррористический центр. Положения о наличии АКС при ГКНБ в законе отсутствуют.

 

Более того, по мнению атамекеновцев, все решения, принятые АКС ГКНБ с момента ее образования, являются нелегитимными и должны быть отменены.

 

Депутаты отмечают, что необходимо в срочном порядке привести деятельность АКС в соответствие с законом.

 

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