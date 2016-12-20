Арзыбек Кожошев: Кыргызское либеральное законодательство и защита инвестиций - одни из лучших в СНГ

Наше либеральное законодательство и защита инвестиций - одни из лучших в СНГ. Об этом сегодня сообщил ИА «24.kg» министр экономики КР Арзыбек Кожошев.

«Цифры 2015 года незначительные, товарооборот между Кыргызстаном и Индией составляет всего лишь $23,9 миллиона. Государственный визит, который сегодня начался, даст мощный импульс выходу отношений на новый качественный уровень», - сказал он.

По словам Арзыбека Кожошева, Индия - одна из экономических держав, которая показывает на сегодня мощный рост ВВП и входит в десятку развивающихся стран мира.

«По последним данным, Индия обходит даже Китай, и мы надеемся, что площадка в виде бизнес-форума, намеченного на завтра, даст Индии возможность создать новые инвестиционные проекты в Кыргызстане», - сказал глава Минэкономики КР.

Напомним, президент КР Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. Уточняется, что в рамках визита он встретился с главой Индии Пранабом Кумаром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди. Глава Кыргызстана также примет участие в кыргызско-индийском бизнес-форуме.