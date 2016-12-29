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30 арендаторов против администрации «Бишкек-парка»: на чьей стороне аппарат президента

29/12/16 12:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

Тридцать бывших арендаторов ТЦ «Бишкек-парк» оспаривают свои права в судебном порядке.

Но администрация торгового центра заявляет, что шансы арендаторов на справедливое рассмотрение дела в суде ничтожны, так как руководство «Бишкек-парка» имеет надежную поддержку чиновников аппарата президента.

Так ли это на самом деле?

В пресс-конференции принимает участие

Качкын Булатов – правозащитник.

URL: http://_/video/42560/

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