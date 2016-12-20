Один донос - и вы в тюрьме

По ходатайству 300 дольщиков руководитель стройкомпании «ОППС Строй», находящийся под следствием, был отпущен под домашний арест для завершения строительства.

И действительно, на объекте сразу начались работы, но ситуация неожиданно резко изменилась…

В пресс-конференции принимают участие:

Руслан Хамдамов - глава «ОППС Строй»,

Турсунбек Акун - правозащитник,

Рустам Абдурауфов– адвокат,

представители активной группы дольщиков.