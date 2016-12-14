Поставка угля на ТЭЦ г.Бишкека: старая, «проверенная временем» коррупционная схема по-прежнему в действии?

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Почему Расулу Умбеталиеву – члену конкурсной комиссии - так и не удалось предотвратить закупку угля из Казахстана для нашей ТЭЦ? Как объяснить, что отечественный уголь (например, из Таш-Кумыра) составляет всего лишь пятую часть от общего закупленного объема? Какой смысл тратить больше, когда можно сэкономить в 2-3 раза, да еще и поддержать отечественную угледобывающую компанию?
В пресс-конференции принимает участие
Расул Умбеталиев – эксперт