Референдум и выборы в местные кенеши-2016: предварительные итоги мониторинга предвыборного процесса

Пресс-конференция ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» приурочена к выпуску предварительного отчета о результатах долгосрочного наблюдения.



Выборы депутатов в местные кенеши и референдум по внесению изменений в Конституцию КР, назначенные на 11 декабря текущего года, также в центре внимания коалиции.



Наблюдение коалиции за ходом предвыборного процесса осуществляют 51 долгосрочный наблюдатель по всей стране, включая Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Дополнительно коалиция направит 1222 краткосрочных наблюдателя (КСН) в день выборов для наблюдения за местными выборами и референдумом.



Предварительные результаты наблюдения за предвыборным процессом на пресс-конференции представят:



Азамат Адилов - президент ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»,



Сеит Бобушев - юрист коалиции,



Айчурек Курманбекова - координатор по долгосрочному наблюдению,



Минара Аширбаева - координатор по краткосрочному наблюдению,



Раушан Садырбаева - ассистент координатора по краткосрочному наблюдению.